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Хто обстріляв «Охматдит». Розслідувачі ідентифікували російських злочинців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Хто обстріляв «Охматдит». Розслідувачі ідентифікували російських злочинців
Росіяни 8 липня атакували ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

OSINT-аналітики розсекретили імена російських пілотів, які обстріляли ракетами дитячу лікарню в Києві

Розслідувачі з'ясували імена причетних росіян до масованої атаки на Україну 8 липня та удару по дитячій лікарні «Охматдит». Про це повідомляють OSINT-аналітики Molfar.

Зокрема, ними виявилися пілоти 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил збройних сил РФ (військова частина 06987, аеродром базування «Енгельс»).

Пілоти МіГів, які обстрілюють Україну
Пілоти МіГів, які обстрілюють Україну
фото: Molfar

До обстрілу дитячого медцентру «Охматдит» причетні росіяни з 52 гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил збройних сил РФ (військова частина 33310, аеродром базування «Шайковка»).

Ймовірні пілоти, які причетні до удару по «Охматдиту»:

  • Григор’єв Денис Анатолійович – штурман;
  • Назиров Дінар Дамірович – штурман;
  • Габітов Денис Астахович – капітан;
  • Риков Валерій Григорович – командир борту Ту-22М3;
  • Скворцов Олексій Геннадійович – майор;
  • Васін Олександр Олександрович – пілот;
  • Самойлов Андрій Юрійович – тимчасовий командир;
  • Щербінін Олександр Анатолійович — командир;
  • Криласов Євгеній Ігорьович – командир;
  • Малик Едуард Едуардович – помічник командира літака;
  • Голодов Артем Юрійович – старший лейтенант;
  • Хоменко Констянтин – капітан;
  • Панькін Дмитро Сергійович – льотчик;
  • Биков Михаїл В'ячеславович – льотчик;
  • Кулік Володимир Олександрович – старший лейтенант;
  • Назаров Олександр Олександрович – майор;
  • Агеев Микола Вікторович – старший льотчик,
  • Тіміркаєв Рустам Мініхасапович – льотчик.
Росіяни, які причетні до обстрілу України 8 липня
Росіяни, які причетні до обстрілу України 8 липня
фото: Molfar

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». 

Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

Читайте також: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл «Охматдиту» – ISW
Теги: окупанти пілот Охматдит обстріл лікарня Київ

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