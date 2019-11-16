Питання Burisma і Байдена не піднімалися під час контактів Порошенка зі США – Єлісєєв



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Колишній заступник глави Адміністрації президента спростовує інформацію про контакти Петра Порошенка із США на тему компанії Burisma і одного із її колишніх очільників Хантера Байдена Фото: Рубрика

Впливовий соратник Петра Порошенка спростовує закиди на адресу п'ятого президента України

Ніхто (з оточення американського президента) не звертався до Петра Порошенка під час його президентства через нібито підігрування генпрокурора Юрію Луценку підігрування адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джуліані. Про це в інтерв’ю порталу «Сегодня» заявив колишній заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Більше того, я брав участь у багатьох заходах щодо лінії Україна-США, в тому числі і найвищого рівня. Були і телефонні розмови президента Порошенка з президентом Трампом, і віце-президентом Байденом, коли він ще був віце-президентом. І, повірте мені, слово Burisma, або ім’я сина Байдена ніколи не порушувалося. В тому числі, ще раз підкреслюю, під час телефонних і будь-яких контактів з віце-президентом Байденом», - сказав Єлісєєв.

Нагадаємо, впливового американського політика Джо Байдена називають імовірним головним конкурентом Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США. Його син Хантер раніше був членом правління кіпрського холдингу Burisma, який займався видобутком газу в Україні. Тож Байдену-старшому опоненти закидають те, що його син отримав високу посаду «завдяки» на той час президенту Віктору Януковичу.