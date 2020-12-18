«Питання може бути затягнуте». У ЦВК розповіли, коли можуть відбутися вибори мера Харкова
Харків може жити певний час без мера
Член ЦВК Юрій Мірошниченко заявив, що за затягування призначення виборів мера Харкова не буде ніяких санкцій. Про це Мірошниченко розповів в ефірі каналу «Україна 24».
«Місто може бути без мера певний час, тому що ніяких санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Але ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в рамках яких здійснюватимуться звернення у Верховній Раді та призначення встановлення Радою позачергових виборів мера Харкова. Це політичне питання, яке може бути затягнуте, і за це не буде ніяких санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто повинен робити такі подання», – сказав він.
За словами Мірошниченка, на позачергові вибори потрібно багато коштів з бюджету, це велике навантаження у десятки мільйонів гривень.
У ніч із 16 на 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. 62-річний політик помер в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.
На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. 9 грудня Кернес був оголошений міським головою без складання присяги, очікувалось, що він повернеться в Україну 20 грудня. Політик мав очолити Харків втретє.
Функції мера Харкова виконуватиме секретар міськради Ігор Терехов.