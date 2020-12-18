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    «Питання може бути затягнуте». У ЦВК розповіли, коли можуть відбутися вибори мера Харкова

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    Вибори нового мера Харкова - це політичне питання, яке може бути затягнуте - «Питання може бути затягнуте». У ЦВК розповіли, коли можуть відбутися вибори мера Харкова
    Вибори нового мера Харкова - це політичне питання, яке може бути затягнуте
    Фото: прес-служба мерії Харкова

    Харків може жити певний час без мера

    Член ЦВК Юрій Мірошниченко заявив, що за затягування призначення виборів мера Харкова не буде ніяких санкцій. Про це Мірошниченко розповів в ефірі каналу «Україна 24».

    «Місто може бути без мера певний час, тому що ніяких санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Але ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в рамках яких здійснюватимуться звернення у Верховній Раді та призначення встановлення Радою позачергових виборів мера Харкова. Це політичне питання, яке може бути затягнуте, і за це не буде ніяких санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто повинен робити такі подання», – сказав він.

    За словами Мірошниченка, на позачергові вибори потрібно багато коштів з бюджету, це велике навантаження у десятки мільйонів гривень.

    У ніч із 16 на 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес. 62-річний політик помер в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою. 

    На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%.  9 грудня Кернес був оголошений міським головою без складання присяги, очікувалось, що він повернеться в Україну 20 грудня. Політик мав очолити Харків втретє.

    Функції мера Харкова виконуватиме секретар міськради Ігор Терехов.

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    Теги: Харків ЦВК Геннадій Кернес
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