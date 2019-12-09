Питання закінчення війни означає для Зеленського дилему «або пан, або пропав», - Foreign Policy



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З моменту інавгурації у травні Зеленський докладає всіх зусиль, щоб виконати передвиборні обіцянки про досягнення миру Фото УНІАН

«Без підтримки США українці опинилися в складному становищі»

У той час як Вашингтон зациклився на відносинах президента Дональда Трампа з його українським колегою, - зокрема, чи дають вони достатні підстави для імпічменту, - президент України Володимир Зеленський зосередився на припинення війни на Сході, де п'ятирічна боротьба з проросійськими сепаратистами вже забрала 13 тисяч життів, пише американське видання Foreign Policy.

У французькій столиці «нормандська четвірка» - лідери України, Росії, Німеччини та Франції - зустрінеться вперше за три роки, щоб обговорити шляхи вирішення конфлікту. Особливих проривів на переговорах не очікується, але ставки для українського президента-новачка неймовірно високі, - йому протистоять не тільки зайнятий своїми справами Вашингтон і вперта Москва, але і французький лідер, який налаштований на зближення з Путіним, пише видання.

«При тому, що формально США в переговорах в «нормандському форматі» не беруть участь, Вашингтон відігравав вирішальну роль в координації між ключовими гравцями, - і багато хто побоюється, що цю роботу підірвала відставка спеціального посланника Курта Волкера (який відстоював українські позиції, - «Главком»). Крім Волкера, цілий ряд інших високопоставлених дипломатів або подали у відставку, або відійшли від справ на тлі внутріпартійних розборок навколо імпічменту», - йдеться у статті.

«Без США, які всіх згуртують заради спільної справи і переконаються, що французи не зіб'ються зі шляху, українці опинилися в складному становищі», - вважає Аліна Полякова, директор проекту з глобальної демократії і новим технологіях Інституту Брукінгса.

«З моменту інавгурації у травні Зеленський докладає всіх зусиль, щоб виконати передвиборні обіцянки про досягнення миру - так, він вже домовився про обмін полоненими з Росією і про взаємне відведення озброєнь від ключових точок вздовж лінії фронту з сепаратистами. Але, не зважаючи на його зусилля у боротьбі з корупцією, питання закінчення війни означає для Зеленського дилему «або пан, або пропав», - підкреслює Foreign Policy.

Як повідомлялось, за розкладом саміту першою до резиденції президента Франції, о 15:50, прибула канцлер ФРН Ангела Меркель:

Далі, о 15:55 - Володимир Зеленський;

16:00 - очікувався на приїзд Володимира Путіна – він на 10 хвилин запізнився;

16:05 - Зеленський і Макрон проведуть двосторонню зустріч;

16:30 - Зеленський проведе переговори з Меркель;

16:35 - Путін зустрінеться з Макроном;

17:05 - зустріч в нормандському форматі;

19:45 - загальна підсумкова прес-конференція за підсумками переговорів.

Нагадаємо, заступник представника уряду ФРН Ульріке Деммер повідомив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе на полях паризького саміту в «нормандському форматі» 9 грудня двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Як відомо, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках «нормандського формату» у Парижі. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Трансляцію заходу дивіться тут.