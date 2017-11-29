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    Південна Корея у відповідь на пуск балістичної ракети КНДР провела ракетні навчання

    Південною Кореєю були проведені ракетні навчання сухопутних, морських і військово-повітряних сил
    Південна Корея провела ракетні випробування у відповідь на черговий пуск балістичної ракети в КНДР. Про це повідомили в об'єднаному комітеті начальників штабів південнокорейських збройних сил, інформує Yonhap.  За даними комітету, були проведені об'єднані ракетні навчання сухопутних, морських і військово-повітряних сил із завданням точкових
    • Сьогодні, 02:55
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    Південною Кореєю були проведені ракетні навчання сухопутних, морських і військово-повітряних сил

    Південна Корея провела ракетні випробування у відповідь на черговий пуск балістичної ракети в КНДР.

    Про це повідомили в об'єднаному комітеті начальників штабів південнокорейських збройних сил, інформує Yonhap.

     За даними комітету, були проведені об'єднані ракетні навчання сухопутних, морських і військово-повітряних сил із завданням точкових ударів по КНДР.

    Зокрема були запущені балістична ракета «Хьонму-2» дальністю 300 кілометрів, ракета «Хесон-2» класу «корабель-земля» з дальністю 1000 кілометрів і ракета «Спайс-2000» класу «повітря-земля» з дальністю 57 кілометрів.

    «Наші військові стежать за військовою діяльністю Північної Кореї 24 години на добу. Це свідчить про нашу рішучість і здатність відбити будь-які провокації з точністю в будь-який час на землі, в морі та в повітрі», - заявили в комітеті начальників штабів ЗС Південної Кореї.

    Ввечері 28 листопада стало відомо, що Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.

    Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР.

    Наразі відомо, що балістична ракета КНДР пролетіла 1000 км і впала в Японське море.

    Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.

    У вівторок повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.

    Раніше у 28 листопада представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування. 

    Джерело: РБК-Україна

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