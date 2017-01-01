Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР
- Сьогодні, 23:26
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На думку міноборони США, запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети
Міністерство оборони США підтвердило інформацію про ракетний запуск з боку Північної Кореї.
Про це повідомляє The Associated Press на своїй сторінці у Twitter.
«Пентагон: США виявили і відстежували один північнокорейський запуск», - йдеться в повідомленні.
На думку міноборони США, цей запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети.
BREAKING: Pentagon: US has detected, tracked 1 North Korean launch that it believes was an intercontinental ballistic missile.— The Associated Press (@AP) 28 ноября 2017 г.
Сьогодні ввечері стало відомо, що Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.
Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.
У вівторок повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.
Раніше у вівторок, 28 листопада, представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування.