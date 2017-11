Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР

На думку міноборони США, запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про ракетний запуск з боку Північної Кореї.

Про це повідомляє The Associated Press на своїй сторінці у Twitter.

«Пентагон: США виявили і відстежували один північнокорейський запуск», - йдеться в повідомленні.

На думку міноборони США, цей запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети.

BREAKING: Pentagon: US has detected, tracked 1 North Korean launch that it believes was an intercontinental ballistic missile.