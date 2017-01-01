Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР

На думку міноборони США, запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про ракетний запуск з боку Північної Кореї. Про це повідомляє The Associated Press на своїй сторінці у Twitter. «Пентагон: США виявили і відстежували один північнокорейський запуск», - йдеться в повідомленні. На думку міноборони США, цей запуск здійснювався з міжконтинентальної



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Пентагон

На думку міноборони США, запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети

Міністерство оборони США підтвердило інформацію про ракетний запуск з боку Північної Кореї.

Про це повідомляє The Associated Press на своїй сторінці у Twitter.

«Пентагон: США виявили і відстежували один північнокорейський запуск», - йдеться в повідомленні.

На думку міноборони США, цей запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети.

BREAKING: Pentagon: US has detected, tracked 1 North Korean launch that it believes was an intercontinental ballistic missile. — The Associated Press (@AP) 28 ноября 2017 г.

Сьогодні ввечері стало відомо, що Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.

Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.

У вівторок повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.

Раніше у вівторок, 28 листопада, представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування.