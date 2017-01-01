  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Пентагон підтвердив запуск ракети з боку КНДР

    На думку міноборони США, запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети
    Міністерство оборони США підтвердило інформацію про ракетний запуск з боку Північної Кореї. Про це повідомляє The Associated Press на своїй сторінці у Twitter. «Пентагон: США виявили і відстежували один північнокорейський запуск», - йдеться в повідомленні. На думку міноборони США, цей запуск здійснювався з міжконтинентальної
    • Сьогодні, 23:26
    • Розсилка
    Пентагон
    Пентагон

    На думку міноборони США, запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети

    Міністерство оборони США підтвердило інформацію про ракетний запуск з боку Північної Кореї.

    Про це повідомляє The Associated Press на своїй сторінці у Twitter.

    «Пентагон: США виявили і відстежували один північнокорейський запуск», - йдеться в повідомленні.

    На думку міноборони США, цей запуск здійснювався з міжконтинентальної балістичної ракети.

    Сьогодні ввечері стало відомо, що Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети з провінції Південний Пхеньян.

    Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.

    У вівторок повідомлялося, що авторитетні експерти в американському уряді переконані в тому, що Пхеньян має провести нове випробування балістичної ракети протягом декількох наступних днів.

    Раніше у вівторок, 28 листопада, представник уряду Японії заявив про те, що вони зафіксували типові радіосигнали в КНДР, після яких зазвичай Пхеньян проводить запуски ракет. Однак при цьому дані із супутників не фіксують того, що в КНДР ведуться відповідні приготування. 

    Читайте також
    США Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ