Південноафриканському президенту дали 48 годин, щоб залишити свою посаду
- Сьогодні, 08:49
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Джейкоб Зума
У парламенті вже кілька разів намагалися оголосити імпічмент через підозри Зуми в корупції і шахрайстві
Правляча партія Південно-Африканської Республіки «Африканський національний конгрес» (АНК) дала президенту Джейкобу Зумі 48 годин на те, щоб піти у відставку, інакше він буде знятий з посади.
Про це повідомляє телеканал «112-Україна» з посиланням на південноафриканську телерадіокомпанію SABC.
«На засіданні приблизно дев'ять годин виконавчий комітет партії АНК приймав рішення про подальшу долю президента Зуми, який раніше відмовився піти з посади добровільно», - йдеться в повідомленні.
Лідер АНК Сиріл Рамафоза попрямував до резиденції глави держави, щоб повідомити рішення партії.
Джейкоб Зума займає пост президента ПАР з 2009 року. У парламенті вже кілька разів намагалися оголосити імпічмент через підозри Зуми в корупції і шахрайстві. У серпні парламент безуспішно спробував винести вотум недовіри президенту, а з кінця грудня пропонує йому мирно піти у відставку.