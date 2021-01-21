Олімпіада у Токіо: МОК розглядає сім варіантів проведення змагань

Один із варіантів допускає проведення змагань без глядачів

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд заявив, що Олімпійські ігри в японському місті Токіо, які заплановані на літо 2021 року, можуть пройти без глядачів. Про це він повідомив в інтерв'ю японському агентству Kyodo News.

«Проведення Ігор з уболівальниками – це добре, але зовсім не обов'язково», – сказав Паунд.

Однак у цілому, за його словами, МОК розглядає шість-сім варіантів щодо присутності глядачів на трибунах. Один з них – допуск на трибуни лише японських уболівальників.

«Варіантів багато, при ухваленні рішення доведеться враховувати різні ризики. Ніхто не може гарантувати, що Ігри пройдуть за первісним планом. Але я думаю, що шанси на їх успішне проведення високі», – сказав член МОК.

Разом з тим він висловив надію, що Ігри у тому чи іншому вигляді відбудуться, попри пандемію коронавірусу. Остаточне рішення про формат змагань організаційний комітет прийме пізніше.

Також Паунд зазначив, що естафета передачі олімпійського вогню, яка повинна початися 25 березня, може бути скорочена або взагалі скасована, якщо це буде необхідно.

Раніше прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга теж запевняв, що Ігри проведуть цього літа, попри стурбованість через зростання кількості хворих на коронавірус у країні.

Водночас проведений національним мовником NHK опитування показало, що більшість японців проти проведення Ігор у 2021 році. Вони виступають за те, щоб змагання перенесли або взагалі скасували.

Зараз у Токіо і ще 10 префектурах діє надзвичайний стан через пандемію коронавірусу. У японській столиці зареєстровано майже 90 тисяч випадків інфікування, у всій країні – понад 340 тисяч.

Нагадаємо, що організатори Олімпіади-2020 прокоментували можливість скасування ігор у Токіо.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо, перенесені на літо 2021 року через поширення коронавірусу, відбудуться у визначений час, попри те, що світ досі не впорався з пандемією Covid-19.

Раніше МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Крім того, Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Додамо, Олімпіада у Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.