«Північний потік – 2» та вступ до НАТО: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу

Президент України наголосив, що Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США. Під час розмови сторони порушили низку питань, серед яких було й збереження санкційного тиску на «Північний потік – 2». Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що під час зустрічі Зеленський подякував США за двопартійну та двопалатну підтримку України й зусилля, які були докладені у протидії агресії з боку Російської Федерації.

Лідер України наголосив на тому, що Російська Федерація продовжує використати постачання газу, як зброю, у зв’язку з чим необхідно зберегти санкційний тиск на «Північний потік – 2».

«Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на «Північний потік – 2» має бути збережений», – зауважив Зеленський.

В Офісі президента додали, що сторони відзначили важливість домовленості щодо оновлення Хартії стратегічного партнерства між країнами й відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства.

«Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки та Золотого», – відзначає пресслужба.

Зеленський наголосив на виклику для України через спільні навчання збройних сил Росії та Білорусії в рамках «Захід-2021».

«Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України», – додає пресслужба.

За словами президента, Україна розраховує на підтримку США щодо прагнення стати членом НАТО.

Нагадаємо, сьогодні оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі.

Раніше 6 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік – 2» добудують через кілька днів, після чого трубопровід почне працювати. Точні терміни запуску Лавров не назвав.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США.

Водночас на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. Разом з тим німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.