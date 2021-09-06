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    «Північний потік – 2» та вступ до НАТО: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу

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    Володимир Зеленський закликав сенаторів США зберегти санкційний тиск на&nbsp;&laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; - «Північний потік – 2» та вступ до НАТО: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу

    Володимир Зеленський закликав сенаторів США зберегти санкційний тиск на «Північний потік – 2»

    Фото: president.gov.ua

    Президент України наголосив, що Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США. Під час розмови сторони порушили низку питань, серед яких було й збереження санкційного тиску на «Північний потік – 2». Про це повідомляє пресслужба президента.

    Зазначається, що під час зустрічі Зеленський подякував США за двопартійну та двопалатну підтримку України й зусилля, які були докладені у протидії агресії з боку Російської Федерації.

    Лідер України наголосив на тому, що Російська Федерація продовжує використати постачання газу, як зброю, у зв’язку з чим необхідно зберегти санкційний тиск на «Північний потік – 2».

    «Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на «Північний потік – 2» має бути збережений», – зауважив Зеленський.

    В Офісі президента додали, що сторони відзначили важливість домовленості щодо оновлення Хартії стратегічного партнерства між країнами й відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства.

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    «Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки та Золотого», – відзначає пресслужба.

    Зеленський наголосив на виклику для України через спільні навчання збройних сил Росії та Білорусії в рамках «Захід-2021».

    «Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України», – додає пресслужба.

    За словами президента, Україна розраховує на підтримку США щодо прагнення стати членом НАТО.

    Нагадаємо, сьогодні оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі.

    Раніше 6 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік – 2» добудують через кілька днів, після чого трубопровід почне працювати. Точні терміни запуску Лавров не назвав.

    Також повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США.

    Водночас на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

    Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. Разом з тим німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

    Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.

    Теги: США НАТО політика Володимир Зеленський Україна президент Сенат США Північний потік-2
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    «Північний потік – 2» та вступ до НАТО: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу