Головний європейський ворог «Газпрому» планує добувати газ в Україні

Угода передбачає купівлю польською компанією контрольного пакета акцій українського «Карпатгазвидобування»

Польська енергетична компанія PGNiG вирішила підписати угоду з Energy Resources of Ukraine ( «Енергетичні ресурси України»). Воно передбачає спільні геологорозвідувальні роботи з пошуку і видобутку газу на Україні. Про це йдеться у заяві польської компанії.

Компанія в останні роки стала, так би мовити, основним ворогом «Газпрому» в Європі.

Зазначається, що угода передбачає купівлю польською компанією контрольного пакета акцій українського «Карпатгазвидобування», одноосібного власника ліцензії на видобування газу на Библівській нафтогазовій площі, що знаходиться на заході України, в районі, що прилягає до кордону з Польщею. З точки зору геології ця територія є аналогом Перемишля, найбільшого в Польщі родовища природного газу, яке PGNiG експлуатує уже більше 60 років, йдеться у заяві.

Як наголошується, в результаті угоди PGNiG придбає 85% акцій «Карпатгазвидобування».

Згідно з графіком ліцензійних робіт, узгодженим між партнерами, завершення підготовки до буріння геологорозвідувальної свердловини очікується до кінця 2021 року. Буріння свердловини заплановано на другу половину 2022 року з подальшими випробуваннями пластів. Якщо вони матимуть позитивні результати, свердловина буде приєднана до української газової мережі та введена в експлуатацію в 2023 році, йдеться у заяві.

Акціонери «Карпатгазвидобування» також планують провести додаткові геофізичні дослідження ліцензійної площі, аби допомогти спроєктувати подальші свердловини.

До слова, на початку серпня стало відомо, що Польща знайшла спосіб зупинити «Північний потік – 2». У польській держкомпанії вимагають більш ретельного аналізу сертифікації з урахуванням її впливу на безпеку поставок газу до Європи.

У травні польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на придбання контрольного пакету акцій компанії «Карпатгазвидобування», яка є власністю українсько-американської компанії Енергетичні ресурси України (ERU).

PGNiG та ERU у грудні 2019 року підписали угоду про співпрацю щодо розвідки і видобутку газу в західній Україні, поблизу кордону з Польщею. У польській компанії тоді заявляли, що мають відповідний досвід і ноу-хау для видобутку газу в цьому регіоні.

Торік PGNiG продала в Україну 1,2 млрд куб газу, а в першому кварталі цього року 210 млн куб газу.