Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США – Єрмак

Роль американської сторони може бути дуже вагомою

Україна вважає газопровід геополітичним проєктом

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб США долучилися до переговорів у нормандському форматі. Глава держави вважає, що у цьому форматі потрібно обговорювати питання «Північного потоку – 2». Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, роль американської сторони у нормандському процесі може бути дуже вагомою.

«Питання «Північного потоку – 2» має розглядатися на рівні нормандського формату. І у зв'язку з цим абсолютно логічним є участь у цих переговорах США, тому що ми готові розглядати «Північний потік – 2» тільки з точки зору глобальної безпеки», – сказав він.

Єрмак додав, що Україна вважає російський газопровід не бізнес-проєктом, а геополітичним проєктом, «який зачіпає питання національної безпеки України».

Нагадаємо, Зеленський вчора запропонував президенту США приєднатися до нормандського формату переговорів про урегулювання конфлікту на Донбасі.

До слова, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України. Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

Зазначимо, 2 вересня мерія Сан-Франциско стала жовто-синьою: Зеленський прибув до Каліфорнії.

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