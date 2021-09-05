В Росії істерично відреагувала на заяву Яценюка про «Північний потік – 2»

Російські пропагандисти випустили окремий матеріал, присвячений заяві експрем'єра України Арсенія Яценюка про енергетичну політику Росії

Російський пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем, випустив окремий матеріал, присвячений заяві експрем'єра України Арсенія Яценюка про енергетичну політику Росії, інформує Цензор.нет.

У п'ятницю ввечері в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», коментуючи будівництво «Північного потоку – 2», Яценюк заявив:

«Завдання Росії тільки одне – перетворити українську газотранспортну систему на металобрухт».

Експрем'єр закликав українську владу підписати тристоронній договір про транзит російського газу за участю Європейського Союзу, який гарантував би завантаженість української ГТС і не допустив би втрати доходів від транзиту в розмірі $2 млрд.

На заяву Арсенія Яценюка відреагував заступник голови Держдуми РФ Ігор Ананських. Ананських назвав українську ГТС «іржавими трубами». Російські пропагандисти, цитуючи російських «експертів», кажуть, що Україна «політизує тему газу».

Через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських, всіх європейських платників податків 6 мільярдів доларів. Про це заявив у на телеканалі експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв раніше.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський хоче, щоб США долучилися до переговорів у нормандському форматі. Глава держави вважає, що у цьому форматі потрібно обговорювати питання «Північного потоку – 2». Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, роль американської сторони у нормандському процесі може бути дуже вагомою.