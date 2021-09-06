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    «Північний потік – 2»: зварена остання труба

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    Наступним етапом будівництва газопроводу стануть пусконалагоджувальні роботи - «Північний потік – 2»: зварена остання труба
    Наступним етапом будівництва газопроводу стануть пусконалагоджувальні роботи
    Фото: Nord Stream 2 AG

    У РФ кажуть, що введення газопроводу в експлуатацію відбудеться до кінця поточного року

    Оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» Nord Stream 2 AG оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті компанії.

    Найближчим часом трубоукладальна баржа «Фортуна» занурить цю секцію другої нитки на дно Балтійського моря в німецьких водах, після чого відбудеться стикування з секцією, що йде від берега Німеччини.

    Наступним етапом будівництва стануть пусконалагоджувальні роботи, які скоро будуть завершені на першій нитці. Відзначається, що введення газопроводу в експлуатацію відбудеться до кінця поточного року.

    Раніше 6 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік – 2» добудують через кілька днів, після чого трубопровід почне працювати. Точні терміни запуску Лавров не назвав.

    До слова, в Росії істерично відреагували на заяву Яценюка про «Північний потік – 2».

    Раніше посол заявила, що Берлін не дозволить, аби «Північний потік – 2» став зброєю проти Києва.

    Також повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США.

    Водночас на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

    Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. Разом з тим німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

    Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.

    Теги: Росія енергетика Німеччина вода Північний потік-2 море
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    «Північний потік – 2»: зварена остання труба