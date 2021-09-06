«Північний потік – 2»: зварена остання труба

У РФ кажуть, що введення газопроводу в експлуатацію відбудеться до кінця поточного року

Оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» Nord Stream 2 AG оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті компанії.

Найближчим часом трубоукладальна баржа «Фортуна» занурить цю секцію другої нитки на дно Балтійського моря в німецьких водах, після чого відбудеться стикування з секцією, що йде від берега Німеччини.

Наступним етапом будівництва стануть пусконалагоджувальні роботи, які скоро будуть завершені на першій нитці. Відзначається, що введення газопроводу в експлуатацію відбудеться до кінця поточного року.

Раніше 6 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік – 2» добудують через кілька днів, після чого трубопровід почне працювати. Точні терміни запуску Лавров не назвав.

До слова, в Росії істерично відреагували на заяву Яценюка про «Північний потік – 2».

Раніше посол заявила, що Берлін не дозволить, аби «Північний потік – 2» став зброєю проти Києва.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США.

Водночас на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. Разом з тим німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.