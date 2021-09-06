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    Лавров: «Північний потік – 2» запрацює за кілька днів

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    Будівництво російського газопроводу на фінішній прямій - Лавров: «Північний потік – 2» запрацює за кілька днів
    Будівництво російського газопроводу на фінішній прямій
    Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

    У Росії обіцяють, що «Північний потік – 2» буде добудований через кілька днів

    Російський газопровід «Північний потік – 2» почне працювати вже через кілька днів. Очікується, що це станеться буквально відразу після того, як газопровід буде добудований, повідомляє «Интерфакс».

    «Він («Північний потік – 2», – ред.) добудований буде через кілька днів, працювати почне», – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

    Нагадаємо, росіяни проговорилися, коли запускатимуть «Північний потік – 2».

    До слова, в Росії істерично відреагували на заяву Яценюка про «Північний потік – 2».

    Раніше посол заявила, що Берлін не дозволить, аби «Північний потік – 2» став зброєю проти Києва.

    Також повідомлялося, що Зеленський хоче обговорювати «Північний потік – 2» у нормандському форматі разом із США .

    У той же час на зустрічі у Вашингтоні з президентом України Зеленським Байден «особисто гарантував» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» у разі порушень і створення небезпечної ситуації для України.

    Нагадаємо, російський «Газпром» планує розпочати постачання газу Європі новим газопроводом ще до кінця 2021 року. У той же час німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вважає, що російському монополісту доведеться продати «Північний потік – 2», щоб він відповідав Газовій директиві Євросоюзу.

    Тим часом головний європейський ворог «Газпрому» – польська енергетична компанія PGNiG планує добувати газ в Україні.

    Теги: Росія енергетика газ Сергій Лавров Північний потік-2
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    Лавров: «Північний потік – 2» запрацює за кілька днів