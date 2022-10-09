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П'ять хороших новин 9 жовтня

Надія Клочко
glavcom.ua
П'ять хороших новин 9 жовтня
Україна стала ще на один день ближчою до перемоги
фото: ukrinform.com

Наші воїни дають потужну відсіч окупантам та продовжують звільняти українські землі від загарбників

Сьогодні, 9 жовтня, триває 228 доба повномасштабної війни Росії проти України. Цього дня українці вітали нові перемоги ЗСУ, раділи разом з жителями звільнених від окупантів населених пунктів та з інтересом спостерігали, що там відбувається у Криму після «бавовни» на Керченському мосту. Про це читайте у нашій традиційній вечірній добірці хороших новин дня. 

ЗСУ продовжують гнати окупантів з української землі

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила сьогодні, що на Херсонському напрямку українські захисники звільнили уже 1170 кв.км території

Речниця пояснила, що наразі продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти зараз мають «сюрпризи», які залишили окупанти. 

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай оприлюднив список із семи населених пунктів, звільнених від окупантів. 

  • село Новолюбівка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Невське Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району;
  • село Новоєгорівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Надія Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Андріївка Коломийчиської сільської громади Сватівського району;
  • село Стельмахівка Коломийчиської сільської громади Сватівського району.

Гайдай також показав фото українських воїнів на фоні будівлі сільської ради звільненої Стельмахівки.

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Ядерний зашморг для Путіна

Світові медіа продовжують обговорювати ядерні погрози Росії. Польського тижневика Wprost вийшов з обкладинкою, на якій російський диктатор Володимир Путін зображений з атомною боєголовкою, що прив’язана йому до шиї.

Таким чином польські ЗМІ повідомили про патову ситуацію, у яку загнав себе Путін ядерним шантажем України і світу. Стаття називається «Ядерний шантаж Путіна і компенсація для Польщі». Зокрема у новому номері видання йдеться про те, що погрожуючи ядерною зброєю, Росія робить ту ж помилку, що і у випадку з вторгненням в Україну: вона потрапляє в ситуацію без шансів на перемогу.

Також зазначається, що у найближчому оточенні Путіна тліє все більше суперечок і суперечок. Агатон Козинський описує, як антагонізми починають підривати російську владну еліту.

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Добрі звістки від родин звільнених з російського полону

У визволеного з полону військовослужбовця полку «Азов» В’ячеслава Білого та його дружини Олени народився син

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Звільнена з полону медик Мар'яна Мамонова разом з чоловіком провела першу професійну фотосесію з новонародженою донечкою Анною. Оприлюднено неймовірно милі фото дівчинки. 

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Багатокілометрова черга на виїзд з Криму

Росіяни відновили рух пошкодженим Кримським мостом. Автівки можуть рухатися лише двома з чотирьох смуг. Відтак, на виїзд із півострова утворилася шестикілометрова черга

Крім того, у мережі з’явилося також відео, як залізничники прибирають із пошкодженої колії спалені цистерни.

«Подарунок» для Путіна, який передала Словаччина

Україна отримає від Словаччини ще дві гаубиці Zuzana-2. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь і заявив, що у такий спосіб країна вітає російського диктатора з днем народження.

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«До 70-річчя ми вручили черговий подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 надійшли до України. Протягом вихідних Путін отримав кілька подарунків, тож долучаємось і ми. І ще раз бажаємо всього найкращого та удачі Україні», – розповів він.

Теги: ЗСУ Україна війна

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