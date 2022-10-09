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Деокупація Херсонщини: скільки території вже звільнили ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація Херсонщини: скільки території вже звільнили ЗСУ
фото з відкритих джерел

Триває робота по зачистці і по проведенню стабілізаційних заходів на звільнених територіях

На Херсонському напрямку українські захисники звільнили 1170 кв.км території. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафона.

«Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі «сюрпризи», які залишили окупанти», – розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, триває 228 день повномастштабної війни Росії проти України. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень.  Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

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Теги: окупанти робота Херсон ЗСУ окупація

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