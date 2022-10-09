Взвод «поклали» за 1 хв. СБУ оприлюднила свідчення окупанта про успіхи ЗСУ (відео)

Цикл «життя» мобілізованих окупантів: 12 днів – і вони в полоні

Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – «провоювала» аж 12 днів. Служба безпеки України оприлюднила свідчення взятого в полон бойовика.

«13 вересня прибув в Міллєрово, здався у полон 25 вересня, воював 12 днів», – розповів слідчим СБУ житель Удмуртскої республіки.

Окупант шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взвод «поклали» за 1 хвилину. «Ми побачили людей озброєних нормально, вивчених нормально, у кожного другого рація, у всіх тепловізори, у всіх приціли нічного бачення… Вони перестріляли цілий взвод за 1 хвилину. За 1 хвилину загинуло 20 людей!» – бідкається рашист.

Тепер він вважає, що «краще в тюрмі сидіти живим, ніж в українській землі лежати мертвим».

Нагадаємо, у лісах Харківської області ЗСУ майже щодня знаходять загублених окупантів. Також раніше стало відомо, що мобілізований із РФ здався в полон через 5 днів після відправки в Україну.