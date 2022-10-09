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Звільнена з полону Мар’яна Мамонова показала фото новонародженої донечки

Надія Клочко
glavcom.ua
Звільнена з полону Мар’яна Мамонова показала фото новонародженої донечки
Мар'яна Мамонова провела у російському полоні понад чотири місяці
фото: fotografrivne.tonja

Дівчинка народилася 25 вересня

Звільнена з полону медикиня з Рівненщини Мар'яна Мамонова разом з чоловіком провела першу професійну фотосесію з новонародженою донечкою Анною. Відео процесу зйомки опублікувала фотографиня Антоніна Матвійчук.

Звільнена з полону Мар’яна Мамонова показала фото новонародженої донечки фото 1
Звільнена з полону Мар’яна Мамонова показала фото новонародженої донечки фото 2
Звільнена з полону Мар’яна Мамонова показала фото новонародженої донечки фото 3
Звільнена з полону Мар’яна Мамонова показала фото новонародженої донечки фото 4
Звільнена з полону Мар’яна Мамонова показала фото новонародженої донечки фото 5

«Її маму завдяки волі та жазі до перемоги знає весь світ, а тепер подивіться просто на це маленьке янголя», – прокоментував міський голова Рівного Олександр Третяк.

Як відомо, Мар'яна Мамонова вагітною перебувала у російському полоні понад чотири місяці. Її звільнили 21 вересня, а вже 25 вересня жінка народила дівчинку у Волинському обласному перинатальному центрі. Батьки назвали немовля Анна.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що Україна провела з Росією 24 обміни полоненими. Загалом з російського полону повернулися 808 осіб. 

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Теги: полон обмін полоненими діти

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