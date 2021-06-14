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    «Плакала вся Україна». Сьогодні – сьома річниця трагедії Іл-76

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    На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу - «Плакала вся Україна». Сьогодні – сьома річниця трагедії Іл-76
    На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу
    Фото: Повернись живим/Facebook

    Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою втратою з початку Антитерористичної операції

    Рівно 7 років тому, 14 червня 2014 року було збито український літак Іл-76 неподалік Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК «Вагнер». Про це повідомляється на сторінці у Facebook організації «Повернись живим».

    «Рівно 7 років тому, зранку 14 червня 2014 року плакала вся Україна – приблизно о 1:00 ночі було збито український Іл-76 неподалік Луганська», – йдеться у повідомленні.

    У той час на борту літака перебувало 49 військових. «Військово-транспортний літак Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ летів у складі конвою з трьох літаків до аеропорту «Луганськ». Літак мав сідати другим, проте під час посадки він був збитий з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Внаслідок обстрілу усі вони загинули», – зазначається у повідомленні.

    Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою втратою з початку Антитерористичної операції та найбільшою на той час одночасною втратою Збройних сил України за весь період незалежності.

    Нагадаємо, 13 червня українські війська визволили від проросійських окупантів Маріуполь. У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону «Азов», 2 роти спецбатальйону «Дніпро», 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС.

    Теги: трагедія ЗСУ війна літак Україна Луганськ
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    «Плакала вся Україна». Сьогодні – сьома річниця трагедії Іл-76