«Плакала вся Україна». Сьогодні – сьома річниця трагедії Іл-76

Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою втратою з початку Антитерористичної операції

Рівно 7 років тому, 14 червня 2014 року було збито український літак Іл-76 неподалік Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК «Вагнер». Про це повідомляється на сторінці у Facebook організації «Повернись живим».

«Рівно 7 років тому, зранку 14 червня 2014 року плакала вся Україна – приблизно о 1:00 ночі було збито український Іл-76 неподалік Луганська», – йдеться у повідомленні.

У той час на борту літака перебувало 49 військових. «Військово-транспортний літак Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ летів у складі конвою з трьох літаків до аеропорту «Луганськ». Літак мав сідати другим, проте під час посадки він був збитий з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Внаслідок обстрілу усі вони загинули», – зазначається у повідомленні.

Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою втратою з початку Антитерористичної операції та найбільшою на той час одночасною втратою Збройних сил України за весь період незалежності.

Нагадаємо, 13 червня українські війська визволили від проросійських окупантів Маріуполь. У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону «Азов», 2 роти спецбатальйону «Дніпро», 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС.