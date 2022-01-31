Плоди приручення: мозок кішок зменшився в процесі одомашнення

Мозок кішок зменшився за тисячі років після одомашнення

Виявлений процес стосується інших тварин

Науковці провели дослідження та встановили, що через процес одомашнення у кішок зменшився мозок. Про це повідомляє Royal Society Open Science.

Фахівці порівняли розміри черепів (показник розміру мозку), які належали домашнім котам (Felis catus), диких європейським котам і диким котам з Африки. Зокрема, до аналізу залучили:

28 черепів звичайних домашніх котів та котів

9 черепів степової породи котів (Felis lybica)

20 черепів лісових котів

36 черепів метисів диких і домашніх котів.

«Наші дані показують, що домашні кішки дійсно мають менший об'єм черепа і, відповідно, менший мозок у порівнянні як з європейськими дикими кішками, так і з дикими предками домашніх кішок – африканськими дикими кішками», – розповіли науковці.

Цікаво, що метиси домашніх та диких кішок мають мозок, розміри якого знаходяться посередині. Це вказує на те, що одомашнення може бути причиною зменшення мозку. За словами дослідників, такі зміни відбуваються серед вівець, собак та кроликів.

До слова, президент США Джо Байден завів у Білому домі кішку. Тварині дали прізвисько Віллоу.