Байден завів кішку у Білому домі (фото)

Президент США Джо Байден завів у Білому домі кішку. Тварині дали прізвисько Віллоу. Про це американський лідер написав у своєму офіційному акаунті у Twitter.

«Ласкаво просимо до родини Байден, Віллоу!», – написав глава Білого дому, прикріпивши до посту фотографію зеленоокої смугастої кішки сіро-білого забарвлення.

Welcome to the Biden family, Willow! pic.twitter.com/MXLmjhNxBr