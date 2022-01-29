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    Байден завів кішку у Білому домі (фото)

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    Президент США Байден завів у Білому домі кішку на прізвисько Віллоу - Байден завів кішку у Білому домі (фото)
    Президент США Байден завів у Білому домі кішку на прізвисько Віллоу
    фото: twitter.com/POTUS

    Віллоу стала першою кішкою у Білому домі більш ніж за десять років

    Президент США Джо Байден завів у Білому домі кішку. Тварині дали прізвисько Віллоу. Про це американський лідер написав у своєму офіційному акаунті у Twitter.

    «Ласкаво просимо до родини Байден, Віллоу!», – написав глава Білого дому, прикріпивши до посту фотографію зеленоокої смугастої кішки сіро-білого забарвлення.

    За інформацією АР, кішці два роки. Повідомляється, що президентське подружжя назвало тварину на честь рідного міста першої леді Віллоу-Гроув.

    За словами прессекретаря Джилл Байден Майкла Лароси, перша зустріч президентської сім'ї з Віллоу відбулася ще 2020 року в Пенсільванії. Тварина перервала передвиборну промову Джо Байдена, вискочивши на сцену.

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    Байден завів кішку у Білому домі (фото)
    Байден завів кішку у Білому домі (фото)
    Байден завів кішку у Білому домі (фото)
    Байден завів кішку у Білому домі (фото)
    Байден завів кішку у Білому домі (фото)
    фото: АР

    Зазначається, що Віллоу стала першою кішкою у Білому домі більш ніж за десять років. Раніше там проживала кішка Індія, яка належала експрезиденту США Джорджу Бушу. Вона померла у 2009 році.

    Зазначимо, Віллоу стала третім домашнім вихованцем подружжя Байденів. Президент і перша леді мають двох собак – вівчарки Коммандер і Мейджор. Перша проживає в Білому домі, а другу вивезли до приватного будинку Байдена у місті Вілмінгтон після того, як вона покусала двох людей.

    Теги: США Джозеф Байден тварини Twitter президент Джилл Байден
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    Байден завів кішку у Білому домі (фото)