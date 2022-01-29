Байден завів кішку у Білому домі (фото)

Президент США Байден завів у Білому домі кішку на прізвисько Віллоу

Віллоу стала першою кішкою у Білому домі більш ніж за десять років

Президент США Джо Байден завів у Білому домі кішку. Тварині дали прізвисько Віллоу. Про це американський лідер написав у своєму офіційному акаунті у Twitter.

«Ласкаво просимо до родини Байден, Віллоу!», – написав глава Білого дому, прикріпивши до посту фотографію зеленоокої смугастої кішки сіро-білого забарвлення.

Welcome to the Biden family, Willow! pic.twitter.com/MXLmjhNxBr — President Biden (@POTUS) January 28, 2022

За інформацією АР, кішці два роки. Повідомляється, що президентське подружжя назвало тварину на честь рідного міста першої леді Віллоу-Гроув.

За словами прессекретаря Джилл Байден Майкла Лароси, перша зустріч президентської сім'ї з Віллоу відбулася ще 2020 року в Пенсільванії. Тварина перервала передвиборну промову Джо Байдена, вискочивши на сцену.

Зазначається, що Віллоу стала першою кішкою у Білому домі більш ніж за десять років. Раніше там проживала кішка Індія, яка належала експрезиденту США Джорджу Бушу. Вона померла у 2009 році.

Зазначимо, Віллоу стала третім домашнім вихованцем подружжя Байденів. Президент і перша леді мають двох собак – вівчарки Коммандер і Мейджор. Перша проживає в Білому домі, а другу вивезли до приватного будинку Байдена у місті Вілмінгтон після того, як вона покусала двох людей.