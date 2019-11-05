Плюс 40% продуктивності: у Microsoft розповіли про ефективність переходу на чотириденку
Програму під назвою Work Life Choice Challenge провели в серпні в Японії
Підрозділ компанії Microsoft у Японії повідомив про зростання продажів майже на 40% під час експерименту, коли персонал працював чотириденний тиждень, отримуючи повну зарплату.
Про результати повідомляє пресслужба компанії.
Офіси компанії були зачинені щоп’ятниці у серпні 2019 року, а штатним працівникам надавалися оплачувані спеціальні відпустки.
Завдяки цьому продуктивність працівників зросла на 40%, якщо порівняти із серпнем 2018 року.
Під час експерименту персонал також мав скоротити час, який витрачає на зустрічі із клієнтами, до 30 хвилин. У деяких випадках зустрічі скасовували і заміняли на переговори онлайн у месенджерах.
Завдяки таким правилам компанія в серпні заощадила на електроенергії та інших ресурсах.
Про літній експеримент Microsoft Work Choice Challenge 2019 року схвально відгукнулися 92% опитаних співробітників компанії після його закінчення.
Технологічний гігант заявив, що планує провести експеримент Work Life Choice Challenge цієї зими, але не буде пропонувати ту саму спеціальну відпустку.