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    Плюс 40% продуктивності: у Microsoft розповіли про ефективність переходу на чотириденку

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    Плюс 40% продуктивності: у Microsoft розповіли про ефективність переходу на чотириденку

    Програму під назвою Work Life Choice Challenge провели в серпні в Японії

    Підрозділ компанії Microsoft у Японії повідомив про зростання продажів майже на 40% під час експерименту, коли персонал працював чотириденний тиждень, отримуючи повну зарплату.

    Про результати повідомляє пресслужба компанії.

    Офіси компанії були зачинені щоп’ятниці у серпні 2019 року, а штатним працівникам надавалися оплачувані спеціальні відпустки. 

    Завдяки цьому продуктивність працівників зросла на 40%, якщо порівняти із серпнем 2018 року.

    Під час експерименту персонал також мав скоротити час, який витрачає на зустрічі із клієнтами, до 30 хвилин. У деяких випадках зустрічі скасовували і заміняли на переговори онлайн у месенджерах.

    Завдяки таким правилам компанія в серпні заощадила на електроенергії та інших ресурсах.

    Про літній експеримент Microsoft Work Choice Challenge 2019 року схвально відгукнулися 92% опитаних співробітників компанії після його закінчення.

    Технологічний гігант заявив, що планує провести експеримент Work Life Choice Challenge цієї зими, але не буде пропонувати ту саму спеціальну відпустку.

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