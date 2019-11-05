Плюс 40% продуктивності: у Microsoft розповіли про ефективність переходу на чотириденку



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Програму під назвою Work Life Choice Challenge провели в серпні в Японії

Підрозділ компанії Microsoft у Японії повідомив про зростання продажів майже на 40% під час експерименту, коли персонал працював чотириденний тиждень, отримуючи повну зарплату.

Про результати повідомляє пресслужба компанії.

Офіси компанії були зачинені щоп’ятниці у серпні 2019 року, а штатним працівникам надавалися оплачувані спеціальні відпустки.

Завдяки цьому продуктивність працівників зросла на 40%, якщо порівняти із серпнем 2018 року.



Під час експерименту персонал також мав скоротити час, який витрачає на зустрічі із клієнтами, до 30 хвилин. У деяких випадках зустрічі скасовували і заміняли на переговори онлайн у месенджерах.



Завдяки таким правилам компанія в серпні заощадила на електроенергії та інших ресурсах.



Про літній експеримент Microsoft Work Choice Challenge 2019 року схвально відгукнулися 92% опитаних співробітників компанії після його закінчення.

Технологічний гігант заявив, що планує провести експеримент Work Life Choice Challenge цієї зими, але не буде пропонувати ту саму спеціальну відпустку.