Windows 10 після оновлення «ламає» ноутбуки



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Windows 10 викликає, так званий, «синій екран смерті», що виводиться після критичної системної помилки в операційних системах Microsoft Windows.

Випущене кілька днів тому оновлення безпеки для користувачів систем зі встановленою Windows 10 May 2019 Update (версія 1903) виявилося ще більш проблемним, ніж передбачалося спочатку.

Як повідомлялося раніше, автоматичне оновлення Windows 10 KB4517389 створює проблеми у роботі браузера Microsoft Edge і меню «Пуск». Однак користувачі цими скаргами не обмежилися і тепер розкрилися нові «недоробки».

Як виявилося, Windows 10 KB4517389 викликає, так званий, «синій екран смерті». Це повідомлення характерного синього кольору, що виводиться після критичної системної помилки в операційних системах Microsoft Windows.

Цікаво, що скарги на «синій екран смерті» приходять тільки від користувачів ноутбуків, а настільні комп’ютери від цієї проблеми не страждають, або ж страждають мовчки.

На всіх постраждалих ПК встановлені драйвери Intel DCH Display Driver версії 26.20.100.7157.