У Microsoft адаптували віртуальну реальність для людей із порушеннями зору



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Набір включає в себе 14 функцій, в тому числі підвищення контрасту і виділення країв, а також звукову анотацію об'єктів і дій

Розробники компанії Microsoft створили набір функцій для шоломів віртуальної реальності для користувачів з порушеннями зору, щоб полегшити сприйняття віртуального світу.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Набір включає в себе 14 функцій, в тому числі підвищення контрасту і виділення країв, а також звукову анотацію об'єктів і дій.

Серійні VR-шоломи дозволяють сприймати віртуальний світ двома способами — через зір і слух. При цьому звуковий супровід у віртуальній реальності є допоміжним і не може замінити візуальне для користувачів, що мають серйозні порушення зору. Крім того, на відміну від звичайних операційних систем, програмне забезпечення шоломів віртуальної реальності не підтримує спеціальні функції для людей з інвалідністю.

Розробники під керівництвом Ендрю Вілсона з дослідницького підрозділу Microsoft створили алгоритм, що дозволяє використовувати допоміжні функції для людей з вадами зору людей зі звичайними програмами для VR-шоломів.

Дев'ять функцій реалізовані у вигляді плагіна, який можна використовувати з будь-якими додатками для шоломів HTC Vive. Ще п'ять функцій вимагають більш повної інтеграції з програмним забезпеченням.

Частина функцій, доступних у вигляді плагіна, дозволяють збільшувати зображення або проводити інші візуальні маніпуляції, наприклад, підвищувати яскравість і контраст, а також затемнювати периферійні частини поля зору. Інші ж використовують більш складні механізми і дозволяють, наприклад, виділяти контури об'єктів і зачитувати текст. Більш складні функції, які розробникам додатків необхідно інтегрувати самостійно, включають в себе розпізнавання об'єктів і зачитування змісту сцени, нанесення візуальних ліній, підсвічування певних об'єктів, а також перефарбування предметів різних кольорів, що знаходяться поруч.