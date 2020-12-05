Плюс пів тисячі нових хворих за добу: уряд Естонії посилює карантин

Уряд Естонії відреагував на рекордні показники захворюваності

В Естонії відсьогодні посилили карантин по коронавирусу. Магазини можуть заповнюватися на половину, а заклади громадського харчування без сидячих місць повинні закриватися до 22:00, повідомляє Err.ee.

Торговельні зали магазинів і підприємств сфери послуг можуть заповнюватися лише на половину від загальної місткості.

Заклади громадського харчування, розважальні заклади та місця проведення публічних заходів, в яких немає стаціонарних сидячих місць, повинні не працювати з 22:00 до 6:00, тоді як раніше обмеження діяли з півночі. Також в подібних закладах не може бути одночасно більше 250 людей.

Для кінотеатрів, театрів і концертних залів умови роботи не міняються, вводиться тільки обмеження на завершення роботи до 22:00. При цьому, зали з сидячими місцями можуть працювати і після 22:00.

На відкритому повітрі можуть проводитися заходи з кількістю учасників до 500 чоловік, якщо вони не займають більше половини території, на якій відбувається подія.

Зазначимо, що у п'ятницю в Естонії зафіксували 561 новий випадок зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст в країні за весь час пандемії.