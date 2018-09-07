По територіям сирійських повстанців знову завдали авіаударів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Об’єктами ударів стали сили, пов’язані із Туреччиною

Сирійський центр моніторингу прав людини, який базується в Лондоні, повідомляє про нові авіаційні удари на північному заході Сирії, який підконтрольний повстанцям.

Про це передає інформаційне агентство Reuters.

Авіація Дамаску нанесла удари на півночі провінції Хама і на півдні провінції Ідліб. Внаслідок ударів була знищена низка будівель, які використовувало угруповання Ахрар аль Шам. Дане угруповання входить до Фронту національного визволення, який підтримує Туреччина.

На сьогодні під контролем повстанців знаходиться більша частина провінції Ідліб, а також окремі частини провінцій Латакія, Хама і Алеппо. На цих територіях на сьогодні зосереджено 3 млн осіб.

В п’ятницю населення на підконтрольних повстанцям територіях після обідньої молитви масово вийшло на протести проти можливого майбутнього наступу урядових сирійських військ, яких буде підтримувати Москва і Тегеран.

Нагадаємо, в рамках переговорів в Тегерані за участі лідерів Ірану, РФ і Туреччини щодо долі сирійської провінції Ідліб Реджеп Ердоган запропонував проголосити нове перемир’я.