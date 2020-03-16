Антимонопольний комітет розпочав розслідування щодо МАУ через підвищення цін на авіаквитки



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Авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону

АМКУ вивчить ці факти і покарає МАУ в разі порушень конкурентного законодавства

Про це повідомив голова Київського обласного територіального управління АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

За його словами, через пандемію коронавірусу влада Україна закликала громадян терміново повернутися з-за кордону, адже з 17 березня авіасполучення з іншими країнами зупинять.

«У цій надзвичайній ситуації до Антимонопольного комітету надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - Міжнародні авіалінії України - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу Лондон-Київ на 15 березня коштує 24 тис. грн. При цьому напередодні квиток коштував менш ніж 10 тис», - написав Хмельницький.

Він пообіцяв, що АМКУ вивчить ці факти і покарає МАУ в разі порушень конкурентного законодавства.

Раніше стало відомо про різке підвищення цін на квитки: вартість деяких квитків МАУ перевищила тисячу доларів. У компанії пояснили стрімке зростання цін підвищеним попитом та рішенням про припинення міжнародного авіасполучення.

Президент України Володимир Зеленський в своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону, оскільки потім повернутися на літаку можливості у них не буде.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.