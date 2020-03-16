Антимонопольний комітет розпочав розслідування щодо МАУ через підвищення цін на авіаквитки
АМКУ вивчить ці факти і покарає МАУ в разі порушень конкурентного законодавстваАнтимонопольний комітет розпочав розслідування через стрімке підвищення компанією МАУ цін на квитки за кілька днів до закриття кордону.
Про це повідомив голова Київського обласного територіального управління АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.
За його словами, через пандемію коронавірусу влада Україна закликала громадян терміново повернутися з-за кордону, адже з 17 березня авіасполучення з іншими країнами зупинять.
«У цій надзвичайній ситуації до Антимонопольного комітету надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - Міжнародні авіалінії України - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу Лондон-Київ на 15 березня коштує 24 тис. грн. При цьому напередодні квиток коштував менш ніж 10 тис», - написав Хмельницький.
Він пообіцяв, що АМКУ вивчить ці факти і покарає МАУ в разі порушень конкурентного законодавства.
Раніше стало відомо про різке підвищення цін на квитки: вартість деяких квитків МАУ перевищила тисячу доларів. У компанії пояснили стрімке зростання цін підвищеним попитом та рішенням про припинення міжнародного авіасполучення.
Президент України Володимир Зеленський в своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону, оскільки потім повернутися на літаку можливості у них не буде.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
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Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.