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    Поблизу Дамаска літаки РФ скинули бомби. Загинули 30 мирних мешканців

    Принайні чотири бомби зруйнували дві будівлі у місті Місраба в Південній Гуті
    Щонайменше 30 цивільних осіб загинули в результаті вибуху бомб, скинутих російськими реактивними літаками на житловий район на схід від столиці Сирії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію спостерігачів та працівників цивільної оборони. Принайні чотири бомби зруйнували дві будівлі у місті Місраба в Південній Гуті, внаслідок
    • Сьогодні, 17:15
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    Принайні чотири бомби зруйнували дві будівлі у місті Місраба в Південній Гуті

    Щонайменше 30 цивільних осіб загинули в результаті вибуху бомб, скинутих російськими реактивними літаками на житловий район на схід від столиці Сирії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію спостерігачів та працівників цивільної оборони.

    Принайні чотири бомби зруйнували дві будівлі у місті Місраба в Південній Гуті, внаслідок бомбового удару загинули близько 20 осіб і поранено більше 40. За даними спостерігачів, серед загиблих – 11 жінок і дітей.

    В іншому місці в Східній Гуті, останньому великому анклаві повстанців поблизу Дамаску, принаймні 10 людей загинули під час повітряних ударів.

    За підтримки російських авіаударів сирійські урядові сили в останні місяці активізували військові операції у Східній Гуті.

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