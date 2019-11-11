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    Почесний «азовець» письменник Василь Шкляр не проти, аби його називали терористом

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    Василь Шкляр неодноразово бував на фронті, підтримує зв'язок з нашими військовими і є почесним &laquo;азовцем&raquo; з правом носіння шеврону - Почесний «азовець» письменник Василь Шкляр не проти, аби його називали терористом
    Василь Шкляр неодноразово бував на фронті, підтримує зв'язок з нашими військовими і є почесним «азовцем» з правом носіння шеврону
    Фото: Gazeta.ua

    Відомий митець прокоментував ініціативу деяких американських конгресменів внести полк «Азов» до списку терористичних організацій

    Письменник Василь Шкляр, який неодноразово бував на фронті, підтримує зв'язок з нашими військовими і є почесним «азовцем» з правом носіння шеврону розказав в інтерв’ю «Главкому», як він сприйняв ініціативу деяких американських конгресменів внести полк «Азов» до списку терористичних організацій в США.

    «Це – дике непорозуміння, інспіроване якимись проросійськими лобістами. Якщо Павлопіль-Широкинську операцію, одну з найуспішніших у цій війні, вважати терористичною, тоді й азовців можна назвати терористами. Якщо вісімнадцятирічний Герой України Андрій Снітко (Хома), котрий поліг в Іловайську, є терористом, тоді звичайно…», - говорить Шкляр.

    Письменник визнає, що декого, мабуть, дратує символіка полку «Азов», шеврони, сварги, сакральний знак Чорного Сонця, їхня молитва націоналіста, але усе це символи наших пращурів, і не вина «азовців», що хтось іще може ними скористатися.

    «Я також є почесним азовцем з правом носіння шеврону, тож вважайте, що ви зараз розмовляєте з терористом», - підсумував Шкляр.

    Як повідомлялось, чотири десятки членів Палати Представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. До списку іноземних теористичних організацій, куди вимагають включити «Азов», входять ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Боко Харам та інші. З європейських організацій у списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) та ЕТА (терористична організація, що виступає за незалежність Країни Басків).

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    США Азов література незалежність Василь Шкляр письменник
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