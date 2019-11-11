Почесний «азовець» письменник Василь Шкляр не проти, аби його називали терористом
Відомий митець прокоментував ініціативу деяких американських конгресменів внести полк «Азов» до списку терористичних організацій
Письменник Василь Шкляр, який неодноразово бував на фронті, підтримує зв'язок з нашими військовими і є почесним «азовцем» з правом носіння шеврону розказав в інтерв’ю «Главкому», як він сприйняв ініціативу деяких американських конгресменів внести полк «Азов» до списку терористичних організацій в США.
«Це – дике непорозуміння, інспіроване якимись проросійськими лобістами. Якщо Павлопіль-Широкинську операцію, одну з найуспішніших у цій війні, вважати терористичною, тоді й азовців можна назвати терористами. Якщо вісімнадцятирічний Герой України Андрій Снітко (Хома), котрий поліг в Іловайську, є терористом, тоді звичайно…», - говорить Шкляр.
Письменник визнає, що декого, мабуть, дратує символіка полку «Азов», шеврони, сварги, сакральний знак Чорного Сонця, їхня молитва націоналіста, але усе це символи наших пращурів, і не вина «азовців», що хтось іще може ними скористатися.
«Я також є почесним азовцем з правом носіння шеврону, тож вважайте, що ви зараз розмовляєте з терористом», - підсумував Шкляр.
Як повідомлялось, чотири десятки членів Палати Представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. До списку іноземних теористичних організацій, куди вимагають включити «Азов», входять ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Боко Харам та інші. З європейських організацій у списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) та ЕТА (терористична організація, що виступає за незалежність Країни Басків).