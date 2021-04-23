«Починаю вихід з голодування». Навальний прислухався до лікарів

Російський опозиціонер оголосив, що припиняє голодування

Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке він почав 31 березня. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

«Мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження і аналізи і віддають результати і висновки.

Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора оприлюднили заяву про те, що ми з вами добилися досить, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їх слова про те, що аналізи показують: «через мінімальний час лікувати не буде кого» здаються мені такими, що заслуговують на увагу.

Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні і, кажуть, це навіть важче. Так що побажайте удачі», – написав політик.

Нагадаємо, лікарі Навального попросили опозиціонера припинити голодування, тому що воно становить небезпеку для його здоров’я.

Політик тримає голодування з 31 березня, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Перед цим Навальний скаржився на біль у спині, оніміння ніг і недостатнє лікування. Російська пенітенціарна служба заявляла, що в’язень отримує необхідну допомогу. Йому діагностували міжхребцеві грижі.

У тексті лікарів Навального наголошується, що вони далі наполягають на очній консультації пацієнта і вважають, що їхня участь у консиліумі у Володимирі принесла б пацієнту користь. Але відзначається, що вони усвідомлюють – влада не виконає вимогу про очну зустріч.