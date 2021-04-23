  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Починаю вихід з голодування». Навальний прислухався до лікарів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російський опозиціонер оголосив голодування наприкінці березня - «Починаю вихід з голодування». Навальний прислухався до лікарів

    Російський опозиціонер оголосив голодування наприкінці березня

    Фото: instagram/navalny

    Російський опозиціонер оголосив, що припиняє голодування

    Російський опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що припиняє голодування, яке він почав 31 березня. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

    «Мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження і аналізи і віддають результати і висновки.

    Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора оприлюднили заяву про те, що ми з вами добилися досить, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їх слова про те, що аналізи показують: «через мінімальний час лікувати не буде кого» здаються мені такими, що заслуговують на увагу.

    Вимогу допустити до мене необхідного лікаря я не знімаю - у мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні і, кажуть, це навіть важче. Так що побажайте удачі», – написав політик.

    Нагадаємо, лікарі Навального попросили опозиціонера припинити голодування, тому що воно становить небезпеку для його здоров’я.

    Політик тримає голодування з 31 березня, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Перед цим Навальний скаржився на біль у спині, оніміння ніг і недостатнє лікування. Російська пенітенціарна служба заявляла, що в’язень отримує необхідну допомогу. Йому діагностували міжхребцеві грижі.

    У тексті лікарів Навального наголошується, що вони далі наполягають на очній консультації пацієнта і вважають, що їхня участь у консиліумі у Володимирі принесла б пацієнту користь. Але відзначається, що вони усвідомлюють – влада не виконає вимогу про очну зустріч.


    Теги: голодування Олексій Навальний влада аналізи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies