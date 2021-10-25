Податківці розповіли, як громадянам відшкодувати частину сплаченого податку на доходи

Податківці перерахували, на які суми вират можна отримати податкову знижку

В українців є можливість суттєво заощадити на одному з основних податків

Українські громадяни мають можливість повернути частину сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб через реалізацію права на податкову знижку. Про це інформує Головне управління Державної податкової служби у м. Києві.

Даним механізмом передбачене право громадян зменшити суму загального річного доходу громадян, що підлягає оподаткуванню.

Зокрема, до переліку витрат, дозволених для включення до податкової знижки, належать:

Сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

частина сплачених відсотків за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 Податкового кодексу Україи (ПКУ);

сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим п. 133.4 ст. 133 ПКУ;

сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

оплата допоміжних репродуктивних технологій;

оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;

сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.

Податківці пояснюють, що перераховані вище витрати слід відображати у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яку громадяни мають право подати до кінця поточного року – до 31 грудня включно. Іхня загальна сума буде відповідати тій частині заробітної плати громадянина, отриманої протягом року, на яку розповсюджується податкова знижка.

Раніше повідомлялося, що Польща суттєво зменшує податки для українських заробітчан.

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