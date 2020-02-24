СБУ блокувала відшкодування ПДВ на пів мільярда гривень



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В оборудці було задіяно майже 100 комерційних структур, зареєстрованих у різних регіонах України

Служба безпеки блокувала відшкодування з бюджету незаконно сформованого податку на додану вартість у розмірі півмільярда гривень Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора блокувала відшкодування з бюджету незаконно сформованого податку на додану вартість у розмірі півмільярда гривень», — сказано у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що в оборудці задіяно майже 100 комерційних структур, зареєстрованих у різних регіонах України. Їх реквізити використовували організатори та учасники так званих «транзитно-конвертаційних» груп.

Через ці суб’єкти господарювання вони надавали «послуги» з ухилення від сплати податків і обов’язкових платежів до державного бюджету через здійснення безтоварних операцій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, судом накладено арешт на суму незаконно сформованого ПДВ у розмірі майже 500 мільйонів гривень у системі електронного адміністрування платників податків. Тривають слідчі дії.