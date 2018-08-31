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    Подвійний суїцид в Дніпрі: підлітки залишили передсмертну записку

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    Хлопець з дівчиною, які стрибнули з вікна - Подвійний суїцид в Дніпрі: підлітки залишили передсмертну записку
    Хлопець з дівчиною, які стрибнули з вікна

    16-річна дівчина та 18-річний хлопець вистрибнули з вікна 8-го поверху

    Хлопець з дівчиною, які здійснили самогубство у Дніпрі, приїхали із Києва.

    Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

    «Неможливо зрозуміти молодих людей, які приїхали з Києва до Дніпра, щоб покінчити життя самогубством. В той час, коли тисячі наших громадян-військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення в результаті військові агресії Російської Федерації, роблять все можливе, аби повернутися до повноцінного життя, ці молоді люди сьогодні стрибають з багатоповерхового будинку та вмирають, бо вони, з їх слів, «вже пожили та пізнали життя в свої 17-18 років», - зазначив Аброськін.

    Він повідомив, що на місці трагедії правоохоронці виявили передсмертну записку, яку залишили хлопець з дівчиною.

    Раніше повідомлялося, що вранці 31 серпня у Дніпрі 16-річна дівчина та 18-річний хлопець вистрибнули з вікна 8-го поверху.

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