Погода на 8 березня: в Україні дощитиме, але буде тепло до +19



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Сьогодні на всій території України, крім південного заходу, синоптики прогнозують дощі

У Києві сьогодні вдень очікується помірний дощ, температура – до 11° тепла

У неділю, 8 березня, на всій території України, крім південного заходу, синоптики прогнозують дощі, температура вдень становитиме 8-13°, в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 14-19°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Хмарно з проясненнями. В Україні, крім південно-східної частини, дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, в південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 14-19°; в Карпатах протягом доби близько 0°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вдень очікується помірний дощ, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі становитиме близько 5° тепла, вдень буде 9-11°.