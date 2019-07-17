Погода на четвер: локальні дощі, рвучкий вітер і потепління



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У столиці протягом дня очікується +21+23 градуси

У четвер, 18 липня, температура повітря досягне вдень +21+25 градусів, у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині очікується вже +25+29 градусів.

Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що дощі з локальними грозами пройдуть у північних областях, в окремих районах Заходу. А на решті території - Центр, Схід, Південь - буде сухо та сонячно.

Західний вітер може бути рвучким, до 11-13 м за секунду.

У столиці протягом дня очікується +21+23 градуси. Найближчими днями у Києві ймовірний періодичний дощ, локальні грози.

Синоптик розповіла, що у п`ятницю, 19 липня, температура повітря підвищиться до +23+25 градусів, а впродовж вихідних буде +26+28 градусів.

«19, 20 та 21 липня в Україну повернеться спека: повсюди передбачається +25+29 градусів, на Півдні, Сході та подекуди у центральних областях +28+33 градуси», - додала пані Діденко.