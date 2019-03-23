Погода на суботу: синоптики попередили українців про мокрий сніг та вітер



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Невеликий дощ та мокрий сніг прогнозується у східних областях та Приазов'ї

У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура вдень 6-8° тепла

В Україні сьогодні очікуються пориви вітру до 20 м/с, на сході та в Приазов'ї - невеликий дощ і мокрий сніг, температура вдень 4-9° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«23 березня в Україні мінлива хмарність. У східних областях та Приазов'ї невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла; вдень 4-9° тепла, у західних областях та на Одещині 10-15°», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, по області - вночі окремі пориви 15-20 м/с.

Температура у столиці - вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла, по області - вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

Раніше повідомлялося, що у п’яницю по Чернігову вдарив ураган. У результаті негоди в місті - поламано дерева, зірвано дахи, потрощено машини і затори на дорогах.

Нагадаємо, Полтаву і Суми 22 березня накрив буревій з градом, а в Харкові вітер «вкрав» торговий намет.