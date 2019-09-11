Погода в Україні буде під впливом двох потужних антициклонів (карта)



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У середу, 11 вересня, в Україні переважатиме тепла сонячна погода

Погода в Україні у середу, 11 вересня, буде під впливом двох потужних антициклонів, які прийдуть у нашу країну зі сходу і заходу. Дія фронтів забезпечить малохмарну суху погоду.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.

Крім того, за словами синоптика, така ж ситуація запанує практично по всій Європі, крім Великобританії, країн Скандинавії та місцями в Середземномор'ї, де очікуються дощі.

Температура повітря також буде комфортною - від +25 до +29 протягом дня. Вітер дуже слабкий - від 3 до 8 метрів в секунду.

Жителям столиці завтра буде складно усидіти вдома або в офісі. Синоптик прогнозує, що в Києві 11 вересня не буде опадів, але і сильної спеки теж не очікується - температура близько +27 градусів.

Укргідрометцентр повідомляє, що на заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.