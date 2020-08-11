Лукашенко перетворився на політичний труп

Влада Лукашенка вже нелегітимна, бо пролилася кров

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Ещё раз. Тихановская — случайный человек. Единственная, кого зарегистрировали и не бросили в тюрьму. Она не лидер. Была бы на ее месте собачка Жучка, проголосовали бы за собачку Жучку. Ее действия и заявления не имеют никакого значения.

Единственное, что имеет значение — желание белорусского народа избавиться от диктаторы Тупого Жлоба, который украл выборы.

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Сейчас в центре Минска демонтируют лавочки, чтобы люде не смогли построить баррикады. Лукашенко жалок. И его власть уже нелегитимна, ибо пролилась кровь. Его уже нет. Он еще об этом не знает, но его политический труп уже смердит.

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