Лукашенко перетворився на політичний труп
Влада Лукашенка вже нелегітимна, бо пролилася кров
Мовою оригіналу
Ещё раз. Тихановская — случайный человек. Единственная, кого зарегистрировали и не бросили в тюрьму. Она не лидер. Была бы на ее месте собачка Жучка, проголосовали бы за собачку Жучку. Ее действия и заявления не имеют никакого значения.
Единственное, что имеет значение — желание белорусского народа избавиться от диктаторы Тупого Жлоба, который украл выборы.
****
Сейчас в центре Минска демонтируют лавочки, чтобы люде не смогли построить баррикады.
Лукашенко жалок. И его власть уже нелегитимна, ибо пролилась кровь.
Его уже нет. Он еще об этом не знает, но его политический труп уже смердит.