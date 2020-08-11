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    Думки вголос

    Лукашенко перетворився на політичний труп

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Лукашенко перетворився на політичний труп

    Влада Лукашенка вже нелегітимна, бо пролилася кров

    Мовою оригіналу

    Ещё раз. Тихановская — случайный человек. Единственная, кого зарегистрировали и не бросили в тюрьму. Она не лидер. Была бы на ее месте собачка Жучка, проголосовали бы за собачку Жучку. Ее действия и заявления не имеют никакого значения.

    Единственное, что имеет значение — желание белорусского народа избавиться от диктаторы Тупого Жлоба, который украл выборы.

    ****

    Сейчас в центре Минска демонтируют лавочки, чтобы люде не смогли построить баррикады.

    Лукашенко жалок. И его власть уже нелегитимна, ибо пролилась кровь.

    Его уже нет. Он еще об этом не знает, но его политический труп уже смердит.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Олександр Лукашенко
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