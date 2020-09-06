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    Думки вголос

    Як російські піарники обдурили Лукашенка за його ж гроші

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Як російські піарники обдурили Лукашенка за його ж гроші

    Чим більш ідіотський і безглуздий текст напишеш, тим більше він сподобається дурню-замовнику

    Мовою оригіналу

    Узнаю брата Колю

    Наконец-то прочитал знаменитый разговор «Берлина и Варшавы». Сто процентов московские пиарщики писали, которых Лука нанял. Узнаю их стиль. Причем, под коксом или (и) под вискарь. Ржали при этом, наверное, в каком-нибудь белорусском кабаке как кони, изгалялись над старым дураком. Я сам проработал в этой среде не один год, знаю ее прекрасно. Они же в основном ребята неглупые, циничные, но в глубине души - бунтари. Заказчиков своих из числа постсоветского кондового начальства и криминалитета ненавидят и глубоко презирают. Весь кайф этой работы дурить дурака-клиента за его же деньги.

    Все знают, чем более идиотский и бессмысленный текст напишешь, тем больше он понравится заведомому дураку-заказчику. Главное, чтобы этот бред тупо льстил его самолюбию. Отсюда и «крепкий орешек» про Луку.

    PR-тексты поэтому - постмодернистские  произведения. Они должны быть максимально безумны.

    Творческая самореализация российского пиарщика - довести абсурд отечественного бытия до апофеоза.

    Совершенно не случайно, что Лукашенко, сразу после приезда в Беларусь российских «специалистов», уверенно напялил на свое бандитское мурло маску клоуна и с ней не расстаётся. Уверен, они для него еще много интересного готовят. Молодцы, ребята!

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Білорусь Олександр Лукашенко
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