Як російські піарники обдурили Лукашенка за його ж гроші

Чим більш ідіотський і безглуздий текст напишеш, тим більше він сподобається дурню-замовнику

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Узнаю брата Колю

Наконец-то прочитал знаменитый разговор «Берлина и Варшавы». Сто процентов московские пиарщики писали, которых Лука нанял. Узнаю их стиль. Причем, под коксом или (и) под вискарь. Ржали при этом, наверное, в каком-нибудь белорусском кабаке как кони, изгалялись над старым дураком. Я сам проработал в этой среде не один год, знаю ее прекрасно. Они же в основном ребята неглупые, циничные, но в глубине души - бунтари. Заказчиков своих из числа постсоветского кондового начальства и криминалитета ненавидят и глубоко презирают. Весь кайф этой работы дурить дурака-клиента за его же деньги.

Все знают, чем более идиотский и бессмысленный текст напишешь, тем больше он понравится заведомому дураку-заказчику. Главное, чтобы этот бред тупо льстил его самолюбию. Отсюда и «крепкий орешек» про Луку.

PR-тексты поэтому - постмодернистские произведения. Они должны быть максимально безумны.

Творческая самореализация российского пиарщика - довести абсурд отечественного бытия до апофеоза.

Совершенно не случайно, что Лукашенко, сразу после приезда в Беларусь российских «специалистов», уверенно напялил на свое бандитское мурло маску клоуна и с ней не расстаётся. Уверен, они для него еще много интересного готовят. Молодцы, ребята!

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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