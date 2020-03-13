Похолодання і дощі: прогноз погоди на 13 березня



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13 березня в Україні буде холодно на заході, однак на сході країни буде тепло

Погода в п'ятницю погіршиться у західних, центральних, Харківській, Миколаївській та Одеській областях

У Києві 13 березня буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, удень невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +10...+12 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий, вдень помірний дощ, вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +6...+12 градусів.

У Карпатах вночі невеликий дощ і мокрий сніг, вдень помірний дощ, температура вночі -1...+4 градуси, удень +1...+6 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, тільки у Чернігівській і Сумській областях вдень без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +7...+12 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +10...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Харківській області місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +12...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +14...+20 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +12...+17 градусів.