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    Прогноз погоди на 12 березня: буде тепло, але подекуди дощитиме

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    Прогноз погоди на 12 березня: буде тепло, але подекуди дощитиме

    Температура найближчими днями сягатиме 22 градусів тепла

    У найближчі дні в Україні очікується поступове зниження температури повітря до 0°C і навіть до мінусових показників.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    В Україні у четвер, 12 березня, вдень на більшості території опадів не очікується, одначе дощитиме 13-14 березня.

    Температура найближчими днями сягатиме 22 градусів тепла.

    «Сьогодні вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів; в наступні дві доби в більшості областей, крім півдня, пройдуть невеликі та помірні дощі, в суботу в північно-західній частині з мокрим снігом», - повідомили синоптики.

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    Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, завтра на заході та сході країни пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

    Температура 12-13 березня вночі 2-9° тепла, вдень 8-16°, сьогодні на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 19°, завтра у південній частині місцями 20-22°; 14 березня в Україні очікується зниження температури на 5-9°.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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