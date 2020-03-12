Прогноз погоди на 12 березня: буде тепло, але подекуди дощитиме



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Температура найближчими днями сягатиме 22 градусів тепла

У найближчі дні в Україні очікується поступове зниження температури повітря до 0°C і навіть до мінусових показників.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні у четвер, 12 березня, вдень на більшості території опадів не очікується, одначе дощитиме 13-14 березня.

Температура найближчими днями сягатиме 22 градусів тепла.

«Сьогодні вдень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів; в наступні дві доби в більшості областей, крім півдня, пройдуть невеликі та помірні дощі, в суботу в північно-західній частині з мокрим снігом», - повідомили синоптики.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, завтра на заході та сході країни пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура 12-13 березня вночі 2-9° тепла, вдень 8-16°, сьогодні на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 19°, завтра у південній частині місцями 20-22°; 14 березня в Україні очікується зниження температури на 5-9°.