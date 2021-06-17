На Харківщині підтопило понад 30 будинків (фото)

Рятувальники, допомагаючи місцевим жителям, застосували мотопомпу для відкачування води з дренажної канави

Рятувальники оперативно відреагували на всі загрози, долаючи руйнівні наслідки негоди

Вчора, 16 червня, на Харківщині пройшла сильна злива. В результаті з навколишніх полів в будинку на вулиці Партизанській полилися великі потоки води і бруду. Підтопленими виявилися 26 будинків. Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби України з НС у Харківській області.

Рятувальники, допомагаючи місцевим жителям, застосували мотопомпу для відкачування води з дренажної канави. Також проводились роботи по відведенню потоків води від будинків шляхом утворення нових каналів.

До вечора вода почала спадати.

Додамо, що Харків постраждав від руйнівних дощів, які не перший день випробовують на міцність південні та східні регіони України. Очевидці активно публікують фото та відео негоди.

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