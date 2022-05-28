У Маріуполь зайшла велика група кадировців

На думку Андрющенка, окупанти віддали Маріуполь на відкуп кадировцям на розграбування

Окупанти почали вантажити металопрокат у порту Маріуполя

Учора ввечері до Маріуполя увійшли кадировці, а сьогодні окупанти почали вантажити металопрокат у порту міста. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

«Вчора ввечорі надійшла інформація, що в Маріуполь зайшла велика група кадирівців. Сьогодні поновили реальні спроби навантаження металопрокату в Маріупольському порту», – зазначає радник мера.

На думку Андрющенка, окупанти віддали Маріуполь на відкуп кадировцям на розграбування. Тому не буде жодного відновлення міста, а лише мародерство і терор.

«Не без допомоги кадирівців окупанти знайшли наших маріупольских спеціалістів, які можуть зробити неможливе», – додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Додамо, що вчора у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

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