Поклонська заявила, що «Правий сектор» ухвалив їй смертний вирок



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Наталія Поклонська

На думку Поклонської, «Правий сектор» хоче виконати їй смертний вирок «в будь-який відповідний для цього момент»

Так званий депутат Держдуми Росії, колишній «прокурор Криму» Наталія Поклонська різко відповіла на критику депутатів від «Єдиної Росії», незадоволених її неприйняттям пенсійної реформи у РФ.

Депутат Ірина Родніна в інтерв'ю «Тасс» заявила, що Поклонська намагається використати для власного піару будь-який інформаційний привід. А телеведуча Оксана Пушкіна назвала дії Поклонської спробою «нагадати про себе» після скандалу з «Матильдою».

«Нікому не лізу в душу зі своїми переживаннями і набутим досвідом. Оцінка йому – ухвалений мені «Правим сектором» смертний вирок, який вони хочуть виконати в будь-який відповідний для цього момент, а також вирок, який ось-ось відбудеться, тільки вже українського суду в місті Києві», – заявила Поклонська.

На її думку, за сукупністю статей в Україні їй загрожує довічне позбавлення волі.

«Напевно, задушевні бесіди по ТБ і танці на льоду до таких наслідків не призводять», – додала Поклонська.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Поклонська безпосередньо брала участь в арешті Сенцова.

Джерело: Гордон