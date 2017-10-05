Поліцейський на Донеччині врятував перехожого, у якого почався епілептичний напад

На Донеччині поліцейський врятував життя перехожому

У Донецькій області у смт Велика Новосілка у чоловіка просто на вулиці стався епілептичний напад. Поряд опинився дільничний офіцер великоновосілківської поліції, який надав необхідну домедичну допомогу. Подробиці оприлюднили у місцевому відділенні поліції Донецької області. За його даними, 11 січня старший дільничний офіцер Великоновосілківського



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На Донеччині поліцейський врятував життя перехожому

У Донецькій області у смт Велика Новосілка у чоловіка просто на вулиці стався епілептичний напад. Поряд опинився дільничний офіцер великоновосілківської поліції, який надав необхідну домедичну допомогу. Подробиці оприлюднили у місцевому відділенні поліції Донецької області.

За його даними, 11 січня старший дільничний офіцер Великоновосілківського відділення поліції майор поліції Іван Янатьєв Іван, проїжджаючи на службовому авто, побачив як один із двох перехожих раптово впав.

Негайно зупинивши автомобіль, правоохоронець кинувся на допомогу. За ознаками було схоже, що у чоловіка стався епілептичний напад. Протягом 7 хвилин, поки їхала «швидка», він проводив невідкладні реаманіційні заходи, повністю тримаючи життя людини в своїх руках.

Медична бригада доправила пацієнта до лікарні. З’ясувалося, що він вже тривалий час хворіє на епілепсію.

Сам поліцейський вважає, що головне в таких ситуаціях не розгубитися, адже кожна втрачена хвилина може дорівнювати життю. А ще, зауважує, що зробив те, що вчинив би будь-який на його місці.