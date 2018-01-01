Поліцейського під Солом'янським судом Києва підстрелили з нагородної зброї МВС

Чоловік, який стріляв у поліцейського раніше від служив у батальоні «Донбас»

Чоловік, що 15 лютого під Солом'янським судом поранив поліцейського, отримав зброю у якості нагороди від МВС. Про це українським ЗМІ повідомило джерело у правоохоронних органах. «Це заохочувальна відзнака», - сказав співрозмовник про зброю. Також він додав, що «затриманий громадянин Ф. – мешканець Запоріжжя, 1978



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Поліція затримала стрілка, який поранив правоохоронця під час сутичок під Солом’янським районним судом у Києві

Чоловік, який стріляв у поліцейського раніше від служив у батальоні «Донбас»

Чоловік, що 15 лютого під Солом'янським судом поранив поліцейського, отримав зброю у якості нагороди від МВС.

Про це українським ЗМІ повідомило джерело у правоохоронних органах.

«Це заохочувальна відзнака», - сказав співрозмовник про зброю.

Також він додав, що «затриманий громадянин Ф. – мешканець Запоріжжя, 1978 року народження. Раніше від служив у батальоні «Донбас».

Раніше нардеп Єгор Соболєв повідомив, що після сутичок під судом затримали четверо осіб.

«Чотирьох увезли до СІЗО: добровольця батальйону «Донбас» Миколай Чудовський, позивний Чудо; доброволець підрозділу «Волки Свободы» Лука Чхетія, позивний Лука; командира штурмової роти батальйону «Айдар» Бача Володимир Хитрич , позивний Бача; та добровольця батальйону «Донбас» Олександр Брест Федорченко , позивний Брест», - написав він.

«Брест – народний герой України, який пройшов Іловайський котел, підбив два ворожих танки та два БМП. Коли його під судом почали бити спецпризначенці, він дістав нагородний пистолет та двічі вистрілив у асфальт», - написав Соболєв.

Як відомо, поліція затримала трьох учасників сутичок під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Всього до управління поліції доставили 38 осіб, 33 з яких відпустили після перевірки анкетних даних.

Раніше повідомлялося, що поліція розпочала кримінальне провадження через поранення поліцейського біля Солом’янського райсуду у столиці.

15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.