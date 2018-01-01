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    Поліцейського під Солом'янським судом Києва підстрелили з нагородної зброї МВС

    Чоловік, який стріляв у поліцейського раніше від служив у батальоні «Донбас»
    Чоловік, що 15 лютого під Солом'янським судом поранив поліцейського, отримав зброю у якості нагороди від МВС. Про це українським ЗМІ повідомило джерело у правоохоронних органах. «Це заохочувальна відзнака», - сказав співрозмовник про зброю.   Також він додав, що «затриманий громадянин Ф. – мешканець Запоріжжя, 1978
    • Сьогодні, 15:52
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    <span>Поліція затримала стрілка, який поранив правоохоронця під час сутичок під Солом&rsquo;янським районним судом у Києві</span>
    Поліція затримала стрілка, який поранив правоохоронця під час сутичок під Солом’янським районним судом у Києві

    Чоловік, який стріляв у поліцейського раніше від служив у батальоні «Донбас»

    Чоловік, що 15 лютого під Солом'янським судом поранив поліцейського, отримав зброю у якості нагороди від МВС.

    Про це українським ЗМІ повідомило джерело у правоохоронних органах.

    «Це заохочувальна відзнака», - сказав співрозмовник про зброю.  

    Також він додав, що «затриманий громадянин Ф. – мешканець Запоріжжя, 1978 року народження. Раніше від служив у батальоні «Донбас».

    Раніше нардеп Єгор Соболєв повідомив, що після сутичок під судом затримали четверо осіб.

    «Чотирьох увезли до СІЗО: добровольця батальйону «Донбас» Миколай Чудовський, позивний Чудо; доброволець підрозділу «Волки Свободы» Лука Чхетія, позивний Лука; командира штурмової роти батальйону «Айдар» Бача Володимир Хитрич , позивний Бача; та добровольця батальйону «Донбас» Олександр Брест Федорченко , позивний Брест», - написав він.

    «Брест – народний герой України, який пройшов Іловайський котел, підбив два ворожих танки та два БМП. Коли його під судом почали бити спецпризначенці, він дістав нагородний пистолет та двічі вистрілив у асфальт», - написав Соболєв.

    Як відомо, поліція затримала трьох учасників сутичок під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

    Всього до управління поліції доставили 38 осіб, 33 з яких відпустили після перевірки анкетних даних.

    Раніше повідомлялося, що поліція розпочала кримінальне провадження через поранення поліцейського біля Солом’янського райсуду у столиці.

    15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

     

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