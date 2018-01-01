Біля суду, де розглядають справу Труханова, пролунали постріли

Дружинники намагалися увірватись до зали суду

Біля Солом’янського суду, де наразі розглядають справу мера Одеси Геннадія Труханова, пролунали постріли. Про це повідомляє кореспондент «Главкому». Після першої частини судового засідання біля будівлі суду сталася сутичка. Дружинники намагалися прорватися до зали суду, поліція чинила опір. У процесі пролунало кілька вистрілів,



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Фото: Михайло Глуховський Сутички біля Солом'янського суду

Дружинники намагалися увірватись до зали суду

Біля Солом’янського суду, де наразі розглядають справу мера Одеси Геннадія Труханова, пролунали постріли. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Після першої частини судового засідання біля будівлі суду сталася сутичка. Дружинники намагалися прорватися до зали суду, поліція чинила опір. У процесі пролунало кілька вистрілів, дружинники кидали у поліцію каміння і фаєра. Поліція застосувала сльозогінний газ. У результаті затримано щонайменше двох людей.

UPD: В результаті сутичок активіста в камуфляжі з травмою голови забрала «швидка допомога».

UPD: Як повідомляють у поліції, також було поранено одного з правоохоронців. Поліцейського із вогнепальними пораненнями ніг доставили в лікарню. Чоловіка, який стріляв, — до управління поліції.

Наразі біля входу до суду стоять невідомі люди у чорній формі і у масках. Поліція каже, що їх обшукали і заборонених предметів не виявили.

Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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