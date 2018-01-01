Сутички під «судом Труханова»: поліція затримала трьох учасників

Під час сутички поліцейських отримав вогнепальне поранення

Національна поліція Києва затримала трьох учасників сутичок під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції столиці. Як повідомляється, слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст.



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Фото: Михайло Глуховський

Під час сутички поліцейських отримав вогнепальне поранення

Національна поліція Києва затримала трьох учасників сутичок під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції столиці.

Як повідомляється, слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Відзначається, що найближчим часом затриманим оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу. Всіх інших затриманих на місці відпустили після перевірки анкетних даних.

Нагадаємо, 38 учасників конфлікту, який стався у четвер, 15 лютого, біля будівлі Солом'янського районного суду Києва, були затримані.

Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки.

«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.