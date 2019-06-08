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    Поліцейському, який збив дитину в Конотопі, оголошено про підозру

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    Поліцейському, який збив дитину в Конотопі, оголошено про підозру

    Водія затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України

    У Конотопі оголосили підозру поліцейському, який був за кермом поліцейського автомобіля, що збив у п’ятницю, 7 червня, 10-річного хлопчика на пішохідному переході.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Сумської області у Facebook.

    Водія затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

    «Водію-поліцейському, який скоїв наїзд на дитину, оголошено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 286 КК України. В порядку ст. 208 КПК України він затриманий», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у місті Конотоп (Сумська область) увечері 7 червня 2019 року поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході 10-річну дитину.

    Водій пройшов освідування, яке визначило, що він був тверезим.

    Національна поліція України прокуратура ДТП Сумщина водій автомобіль Facebook
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