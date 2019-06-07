У Конотопі автомобіль начальника поліції збив на переході дитину
Дитина у вкрай важкому стані в реанімації
У центрі Конотопа, що на Сумщині, автомобіль начальника поліції міста, рухаючись на великій швидкості, збив 10-річного хлопчика.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
«Дитина у вкрай важкому стані в реанімації, зараз йде операція. Викликали сан авіацію», -заявив Семеніхін.
Чи був особисто начальник поліції за кермом, чи його водій – наразі не відомо.
Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.
Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
3 червня хлопчик помер у лікарні.
Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.
Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.