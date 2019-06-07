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    У Конотопі автомобіль начальника поліції збив на переході дитину

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    У Конотопі автомобіль начальника поліції збив на переході дитину

    Дитина у вкрай важкому стані в реанімації

    У центрі Конотопа, що на Сумщині, автомобіль начальника поліції міста, рухаючись на великій швидкості, збив 10-річного хлопчика.

    Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

    «Дитина у вкрай важкому стані в реанімації, зараз йде операція. Викликали сан авіацію», -заявив Семеніхін.

    Чи був особисто начальник поліції за кермом, чи його водій – наразі не відомо. 

    Як відомо, обох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.  Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

    водій автомобіль батьки
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